Casemiro: “Mi sento come un diciottenne, la Premier un sogno. Pronto a tutto per il Manchester United”

Casemiro è un nuovo giocatore del Manchester United. Dopo le sue primissime dichiarazioni, è arrivata l’intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club. L’ex Real Madrid non ha nascosto la soddisfazione di vestire la maglia dei Red Devils e di giocare in Premier League: “Mia moglie parla inglese. Ho una figlia di sette anni e un figlio di un anno, parlano un inglese migliore del mio. Mi dispiace per tutti i tifosi dello United ma voglio studiare, voglio imparare il prima possibile in modo da poter conoscere la vostra cultura e parlare con i miei amici, i miei compagni di squadra, tutto lo staff. Voglio dimostrare che sono uno di loro”.

Poi ha proseguito: “Mi sento come un diciottenne, ho firmato con uno dei club più grandi d’Inghilterra e non solo e non vedo l’ora di iniziare. La Premier League è un sogno, un campionato meraviglioso”, ha detto l’ex Real Madrid. “Il rispetto tra i tifosi e i giocatori, tra i giocatori e gli arbitri, la passione della gente… in ogni città si respira calcio e si vede negli stadi”.

Infine, sulla sua mentalità: “Penso di essere un giocatore che ama lavorare sodo. Un giocatore che dà tutto in campo e anche in allenamento, che per me è la cosa più importante. Voglio tornare a casa sapendo di aver svolto al meglio il mio lavoro, è questa è la mia filosofia, la mia mentalità”.

Foto: Manchester United Instagram