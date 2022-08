Casemiro: “Rappresentare lo United è un onore. Pronto a dare tutto”

Casemiro è un nuovo calciatore del Manchester United. Dopo l’ufficialità, il centrocampista brasiliano ha rilasciato le sue prime parole da calciatore dei Red Devils: “L’opportunità di iniziare una nuova sfida al Manchester United e in Premier League è estremamente emozionante. Ho lavorato con molti grandi manager nella mia carriera e, avendo incontrato Erik e ascoltato le sue idee, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui, il suo staff e i miei nuovi compagni di squadra nei prossimi anni. Sto concludendo un bellissimo viaggio a Madrid e iniziandone un altro a Manchester, determinato come sempre a vincere partite di calcio, vincere trofei e rendere orgogliosi i nostri tifosi portando il successo a questo grande club. Tutti conoscono la storia del Manchester United, il significato del club nel mondo e cosa significa per i suoi tifosi. Rappresentare lo United è un onore e sono pronto a dare tutto per aiutare la squadra a realizzare le nostre ambizioni”.

Foto: Manchester United Instagram