Mirko Carretta al Perugia: affare fatto. Ve ne avevamo parlato un paio di giorni fa, un nome assolutamente inedito per il club umbro tornato in Serie B. Nelle ultime ore sono stati raggiunti gli accordi totali per l’esterno sinistro svincolato nell’ultima stagione a Cosenza. Pronto un biennale.

FOTO: Sito Cosenza