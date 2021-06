Un esterno offensivo per il Perugia. Trattativa in stato avanzato per Mirko Carretta, classe 1990, che tra pochi giorni si svincolerà dal Cosenza. E il club umbro ha mosso passi importanti, può battere la concorrenza di diverse società di Serie B. Carretta e il Perugia sono vicini.

Foto: Sito Cosenza