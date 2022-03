Carnevali: “Se Scamacca andrà via sarà per una grande cifra. Juve su Raspadori? Saremmo felici”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ospite di un evento benefico dal nome ‘United for the Heart’ ha parlato del futuro dei gioielli neroverdi, in particolare Scamacca, che come anticipato è diretto verso l’Inter: “Non ci sono richieste ufficiali né per Scamacca né per altri giocatori. L’Inter è stata tra le prime a chiederci informazioni, ma noi non abbiamo grandi necessità di vendere e le richieste ci sono anche per altri ragazzi come Maxi Lopez e Traorè, ma non è detto che ci sia una cessione. Potremmo anche decidere di mantenere l’ossatura della squadra di quest’anno. Se ci saranno condizioni importanti ci sarà una valutazione. Oggi non c’è la volontà di cedere il ragazzo e le cifre dipendono dalle richieste. Se Scamacca dovesse lasciarci sarà per una operazione con un grande club, quindi per una grande cifra. Juve su Raspadori senza Dybala? Chiederemo noi informazioni su Dybala! No questa no, è una cosa impossibile perché noi puntiamo su giovani che devono maturare per poi darli ai grandi club. Lo spero, perché no? Noi con la Juventus abbiamo fatto già l’operazione Locatelli, se ci fosse la possibilità di farne altre saremmo felici. A gennaio una società inglese lo ha chiesto con assiduità, per noi è un giocatore fondamentale”.

FOTO: Twitter Sassuolo