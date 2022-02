Carnevali conferma tutto: “Marotta tra i primi a informarsi su Frattesi e Scamacca”

A pochi minuti dal calcio d’inizio tra Inter e Sassuolo, l’amministratore delegato e direttore generale dei neroverdi ha parlato ai microfoni di Dazn. Il dirigente con una breve dichiarazione ha confermato quanto circola sul fronte mercato ormai da mesi come anche da noi riportato in più occasioni, cioè che l’Inter segua attentamente le vicende Frattesi e Scamacca non escludendo un assalto nella prossima sessione di mercato: “Con Marotta parliamo spesso. È stato tra i primi a chiedere informazioni su Frattesi e Scamacca, ma per il momento è importante che continuino bene qui. Sono sicuro che alla fine ci daranno grandi soddisfazioni. Il tavolo con Marotta è sempre pronto (ride)”.

Foto: Twitter Sassuolo