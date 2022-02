Scamacca-Frattesi, assaggio di Inter con vista sul futuro

Gianluca Scamacca e Davide Frattesi “nemici” dell’Inter per un giorno. Ma con un futuro ormai scandito, sono molto più di concreti obiettivi del club nerazzurro. Di Scamacca all’Inter abbiamo anticipato già tutto a fine agosto, il 27 gennaio abbiamo aggiunto che il club nerazzurro è la sua terra promessa, malgrado i tentativi di Borussia Dortmund e Milan. Una scelta voluta, sentita, definitiva: ci sono stati contatti e incontri, la valutazione è di 40 milioni, possibile l’inserimento di una contropartita tecnica per una formula in prestito con obbligo di riscatto. Difficile che sia Pinamonti, ma avremo tempo e modo per andare nel dettaglio. L’Inter ha gli occhi su Frattesi già dallo scorso ottobre, come raccontato, e la ritiene un’operazione alla Barella. La valutazione del Sassuolo è superiore ai 20 milioni, ci sarà tempo e modo per entrare nel vivo, ricordando che alla Roma spetta il 30 per cento da un’eventuale futura vendita. Intanto, alle 18 Scamacca e Frattesi incroceranno l’Inter, assaggeranno San Siro con un inevitabile sguardo al futuro.

Foto: Instagram personale