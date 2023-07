Carnevali annuncia: “Frattesi è dell’Inter”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, si è recato nella sede dell’Inter per limare gli ultimi dettagli della trattativa che porterà Davide Frattesi in nerazzurro.

Qualche minuto fa Carnevali all’uscita della sede Inter ha dichiarato: “Fatta, ci sono le firme per Frattesi. Si è conclusa nel migliore dei modi, sia per noi che per il giocatore. Sono convinto che con lui l’Inter ha fatto un ottimo acquisto”.

Foto: twitter Sassuolo