Carnesecchi, possibile operazione alla spalla. La Lazio in attesa

Proprio ieri vi avevamo fornito l’ultimo aggiornamento in merito al possibile futuro alla Lazio per Marco Carnesecchi (non a caso era stato organizzato anche un incontro per chiudere), ma il tutto potrebbe subire un brusco rallentamento causato dall’infortunio alla spalla patito con l’Under 21 dal talentuoso portiere di proprietà dell’Atalanta. Saranno effettuati gli accertamenti del caso, non è stata scongiurata l’ipotesi operazione, eventualità che inficerebbe qualsiasi discorso di mercato. La Lazio, dunque, resta in attesa.

Foto: Instagram Carnesecchi