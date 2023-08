Carlos Augusto-Inter, Galliani nella sede nerazzurra per ultimare l’operazione

Staffetta pronta, esattamente come vi avevamo anticipato lo scorso 12 giugno. Robin Gosens all’Union Berlino e Carlos Augusto all’Inter. Doppia operazione da circa 15 milioni (bonus compresi), sia in uscita e in entrata. In questi minuti Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è nella sede nerazzurra per definire gli ultimi dettagli dell’affare, ormai – salvo sorprese – sempre più vicino alla definitiva fumata bianca.

Foto: Instagram Carlos Augusto