Carli chiude la porta a Bonazzoli: “Ci abbiamo pensato, ma siamo già in tanti”

Il ds del Parma, Marcello Carli, ha chiuso così ai microfoni di Sportitalia la pista Bonazzoli: “Ci abbiamo pensato, non lo nego. Ma abbiamo lasciato perdere perchè abbiamo anche ragionato che siamo in tanti in quel ruolo”.

Foto: Twitter Cagliari