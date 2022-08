Ufficiale: accordo tra Roma e Celta Vigo per Carles Perez

Carles Perez, come anticipato, raggiungerà in serata la Spagna per iniziare una nuova avventura tra le fila del Celta Vigo. Nel frattempo, il club galiziano ha diramato una nota ufficiale in cui si comunica il raggiungimento di un principio d’accordo tra i due club per il calciatore classe ’98. Ecco il messaggio pubblicato sul sito del club: “Il RC Celta e la Roma hanno raggiunto un principio d’accordo per la cessione dell’attaccante catalano Carles Perez. L’affare verrà completato nel momento in cui il giocatore supererà le visite mediche”.

