Carles Perez va al Celta Vigo: in serata l’arrivo in Spagna

Carles Perez saluta la Roma ed è pronto ad approdare al Celta Vigo. L’attaccante spagnolo atterrerà questa sera in Spagna dove inizierà una nuova avventura della sua carriera. Nella giornata di domani si sottoporrà alle consuete visite d’idoneità per poi firmare il contratto col club galiziano. La formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto: dopo due stagioni e mezzo vissute in giallorosso, il classe ’98 è pronto a tornare in patria.

Foto: Twitter Roma