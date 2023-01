Cardona racconta la Reggina: “Inizio complesso, poi tutto è cambiato”

Il presidente della Reggina Marcello Cardona ha raccontato durante un’intervista a La Gazzetta del Sud, il percorso compiuto con l’imprenditore Felice Saladini per costruire l’attuale realtà amaranto: “Con Saladini ci siamo conosciuti quando mi ha chiamato per propormi il ruolo di presidente. Inizialmente rimasi anche sorpreso seppur lusingato, perché non mi sarei mai aspettato una proposta del genere. Inevitabilmente ci ho pensato, ho riflettuto, ho ragionato, ho approfondito. E alla fine mi sono convinto. La prima fase è stata molto difficile e complicata. Eravamo noi a dover inseguire gli altri, procuratori e dirigenti sportivi, calciatori, sponsor, Istituzioni. Poi col passare delle settimane le cose sono cambiate, chi ci concede i giovani sa che saranno valorizzati, la società è solida e credibile e i giocatori d’esperienza sono consapevoli di poter vivere stagioni importanti qui. È corretto, però, fare una premessa, Stellone aveva fatto bene nei mesi precedenti, quando prese la squadra in crisi clamorosa e la guidò fino alla salvezza. Ma a un certo punto abbiamo preso in considerazione un’idea rivoluzionaria, visionaria della Reggina pensando a un tecnico che andasse al di là del preparato professionista e del sagace uomo di campo. Il primo nome fu Pippo Inzaghi, ne parlammo subito e poi come correttezza impone coinvolgemmo la direzione sportiva e ci fu una convergenza di opinioni. Passo decisivo? Quando Saladini andò a Formentera per incontrarlo e illustrargli il progetto”.

foto: profilo Twitter Reggina