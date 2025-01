Caprile al Cagliari non è più una sorpresa. E Scuffet ritrova Meret

Elio Caprile non è più una sorpresa, lo era lo scorso 21 dicembre quando lo avevamo accostato al Cagliari, un nome assolutamente inedito in quelle ore. Adesso siamo ai dettagli di una trattativa che porterà Caprile alla corte di Nicola (un allenatore che lo conosce bene) in prestito con diritto di riscatto, esaudendo il suo desiderio di giocare con maggiore continuità. Simone Scuffet farà il percorso inverso, a Napoli diventerà il vice Meret, ritrovando un collega che conosce fin dai tempi di Udine.

Foto: instagram Caprile