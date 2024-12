Esclusiva: Cagliari, obiettivo Caprile per la porta. Gli scenari

Il Cagliari cerca un portiere per gennaio e ha chiesto la disponibilità per il prestito di Elia Caprile, classe 2001, che ha dimostrato tutto il suo talento nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Caprile gioca poco ma è un capitale del Napoli, il club ci crede tanto malgrado stiano andavano avanti i dialoghi per il rinnovo di Meret. Quindi tutto passerà dalla volontà del club azzurro di mandare a giocare Caprile per la seconda parte della stagione, di sicuro il Cagliari ha mosso i primi passi concreti, in attesa di una risposta definitiva del Napoli. E il suo procuratore Graziano Battistini ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni a TeleCapri: “Elia è orgoglioso di vivere questa esperienza in un club così importante, sul mercato di gennaio si vedrà ma sarebbe un peccato se facesse tutto l’anno in panchina. Se dovesse arrivare qualcosa di interessante perché no, lui però ha il focus sul Napoli e vuole battagliare”.

Foto: Instagram Caprile