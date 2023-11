Capozucca conferma: “Valutazioni su Lucarelli, l’esonero è possibile”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 contro il Venezia, il direttore sportivo, Stefano Capozucca, ha così parlato di Cristiano Lucarelli, tecnico che, come vi abbiamo raccontato, è sempre più in bilico sulla panchina del club verdearancio: “Sono in corso delle valutazioni con il Presidente, stiamo valutando tutte le situazioni, anche se siamo a valutare una sconfitta che a mio modo immeritata però l’ennesimo errore che abbiamo fatto ci ha castigato, è una sconfitta diversa dalle ultime, la Ternana ha giocato, poteva andare in vantaggio, però nonostante una buona prestazione è giusto fare delle valutazioni per rispetto di chi viene a vedere le partite, la situazione di classifica è precaria, dobbiamo capire cosa fare per rimediare, dopo oggi abbiamo la certezza che la squadra ha dei valori, continuerà dopo queste parole la nostra valutazione”;

Poi ha proseguito parlando dei possibili sostituti: “Liverani assolutamente no, non abbiamo comunicato ancora che abbiamo esonerato Lucarelli, attualmente non lo è, stiamo facendo delle valutazioni, magari in serata può accadere l’esonero, questo non lo escludo, le valutazioni vanno fatte tutti insieme, io penso che se dobbiamo cambiare dobbiamo cercare non la novità ma qualcosa che porti qualcosa di buono, questa decisione spetta a me e quindi la voglio prendere con calma, vuol dire in un giorno o due. La squadra si può salvare, altrimenti non potrebbe fare queste prestazioni, ha dei valori, non abbiamo sfigurato contro il Venezia, se eravamo una squadra mediocre questa partita finiva 0-3. Abbiamo pagato un errore di uno dei giocatori più bravi che abbiamo”;

Infine: Non ho visto mai visto un allenatore dare le dimissioni, Lucarelli non le ha date”.

Foto: Instagram Lucarelli