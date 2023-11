Serie B, il Venezia inguaia Lucarelli, sempre più a rischio esonero. Modena corsaro a Catanzaro

Sono appena terminate le sfide delle 14.00 di Serie B. Il Bari vince 1-0 in casa contro l’Ascoli, decide la rete di Sibilli. Il Venezia vince 1-0 a Terni e inguaia Cristiano Lucarelli. La Ternana si trova al diciannovesimo posto con solo 6 punti fatti dopo le prime dodici giornate e la posizione del tecnico potrebbe essere messa in discussione nelle prossime ore. Il Modena passa 2-1 a Catanzaro con la rete in pieno recupero di Bozhanaj. Vince anche il Cittadella in casa contro il Brescia: 3-2, decisiva la rete di Maistrello all’83’. Parità, infine, in Cosenza-Feralpisalò e Pisa-Como.

Bari – Ascoli 1-0

Catanzaro – Modena 1-2

Cittadella – Brescia 3-2

Cosenza – Feralpisalò 1-1

Pisa – Como 1-1

Ternana – Venezia 0-1

