Capello: “L’Inter è un passo davanti alle altre, ma la Roma non si può nascondere”

L’ex allenatore Fabio Capello, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune parole, in particolare, su Roma, Milan, Inter e Juventus, in vista della stagione di Serie A che s’appresta ad iniziare. Ecco il suo pensiero: “La Roma non si può più nascondere. Al momento, solo l’Inter è un passo davanti alle altre, ammesso che non vendano Skriniar e Dumfries, ma per il resto i giallorosso sono all’altezza della Juve, che ha già i suoi problemi, e del Milan”.