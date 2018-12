Caos Roma: tra le parole di Pallotta e il ritiro anticipato

Situazione in fibrillazione in casa Roma. Come anticipato poco fa, dopo la clamorosa rimonta subita ieri sul campo del Cagliari negli ultimi minuti subendo addirittura il pareggio in doppia superiorità numerica e a pochi secondi dal termine del match, la società giallorossa ha deciso di mandare la squadra in ritiro a Trigoria fino alla partenza della compagine capitolina per la sfida Champions in Polonia contro il Viktoria Plzen. Uno scenario reso ancor più incandescente dalle parole del presidente James Pallotta, che ha dichiarato da Boston: “E’ stato uno scherzo. Siamo seri. Il finale di questa partita è stato un disonore. Sembra uno scherzo, una barzelletta. E’ una squadra matta. Il risultato è imbarazzante. E’ una disgrazia, un disonore”. Ulteriore benzina sul fuoco dunque, come se ce ne fosse bisogno…

Foto: sito ufficiale Roma