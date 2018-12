Pallotta tuona: “Roma da barzelletta! Un disonore, sembra che…”

A James Pallotta non è affatto andato giù il pareggio incassato in extremis a Cagliari. Il presidente della Roma, che ha visto la partita in televisione, ha commentato così da Boston: “E’ stato uno scherzo – riporta il Corriere dello Sport – Siamo seri, il finale della partita di ieri è stato un disonore. Sembra che sia uno scherzo, una barzelletta. E’ una squadra matta. Il risultato è imbarazzante. Una disgrazia, un disonore”, ha tuonato Pallotta. Intanto Di Francesco e la società giallorossa hanno deciso che la squadra resterà in ritiro almeno fino alla gara di Champions contro il Viktoria Plzen.

Foto: Twitter ufficiale Roma