Candreva-Bentaleb-Keita: tutti i retroscena del mercato Samp

La Samp entra in azione a fine mercato, come spesso le accade. Su Candreva abbiamo raccontato tutto, c’era solo la Samp (davvero), come certificato dai fatti. Non Napoli e Fiorentina, per mille motivi, il Genoa invece aveva deciso di andare su altri profilo, la Samp ha saputo lavorare bene nelle ultime 72 ore, strappando – come anticipato – il sì definitivo di Candreva e poi accordandosi rapidamente con l’Inter, operazione da 2,5 milioni. Candreva ha messo da parte qualsiasi altra possibilità e la Samp è andata al traguardo. Ma il club blucerchiato ha continuato a lavorare su altri fronti: ieri sera si è aperta la possibilità di andare su Nabil Bentaleb, centrocampista centrale classe 1994, in scadenza di contratto con lo Schalke, un passato importante con il Tottenham. Una soluzione che ha l’avallo totale di Ranieri, la Samp ci sta lavorando intensamente per chiudere. Bentaleb era stato seguito anche dall’Hellas. E domani è il giorno di Keita Balde.