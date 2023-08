Cancelo è l’obiettivo numero uno del Barcellona per sostituire Dembélé

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, Joao Cancelo sarebbe l’obiettivo principale del Barcellona per sostituire il partente Ousmane Dembélé, sempre più vicino al PSG. Se l’ex Borussia Dortmund andrà in Francia, i blaugrana a quel punto sarebbero pronti per lanciare l’offensiva per il terzino portoghese in forza al Manchester City. La cessione di Dembélé dovrebbe portare nelle casse dei catalani 50 milioni di euro, e il Barça dovrebbe destinare parte di questi soldi all’acquisto di uno degli obiettivi che Xavi avrebbe in mente. Tra l’altro, l’ex centrocampista – alla fine della tournée americana – ha riconosciuto che alla sua squadra serve un terzino destro.

Foto: Twitter Manchester City