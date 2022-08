Cancellieri “sponsorizza” Ilic alla Lazio: “Un giovane fortissimo!”

Dopo Nicolò Casale è stato il turno di Matteo Cancellieri. L’ex Verona si è presentato ai suoi tifosi nel corso della conferenza stampa andata in scena questo pomeriggio a Formello. Il classe 2002 non ha nascosto la propria stima nei confronti di un suo ex compagno, Ilic, accostato proprio ai biancocelesti come possibile sostituto in caso di cessione di Luis Alberto: “È un giovane di grande talento, il campo lo conferma. È molto forte”. Cancellieri ha poi parlato di come vivrà il primo derby da giocatore della Lazio dopo aver militato, per anni, nelle giovanili della Roma: “I miei primi dieci anni li ho fatti lì. Il derby è una partita a sé, lo sappiamo. La vivrò in modo particolare, ma la sentirò da giocatore della Lazio”.