L’indiscrezione: Sarri insiste per Ilic. L’Atalanta resta vicina a Ederson

La Lazio è in attesa di chiudere sia Carnesecchi che Romagnoli dopo aver definito l’affare Marcos Antonio. Ribadiamo un nome svelato diverso tempo fa, quello del centrocampista Ilic che per Sarri consentirebbe davvero il salto di qualità a centrocampo. Ci sono stati contatti con il Verona, allargati al difensore centrale Casale, ma il problema della Lazio è che Tare deve vendere. Su Ilic hanno sondato prima la Fiorentina e poi l’Atalanta, c’è qualche interesse dall’estero, la Lazio deve accelerare. L’Atalanta ha smentito interesse per Ilic, sta invece avanzando per Ederson in uscita dalla Salernitana.

Foto: sito Verona