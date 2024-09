Campos (PSG): “Osimhen? Era una possibilità. Ma non abbiamo fatto offerte”

Luis Campos, dirigente del PSG, a margine dell’evento Thinking Football Summit, oltre ad annunciare le trattative in corso per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma (qui per leggere), ha parlato degli altri temi che hanno accompagnato il mercato del Paris Saint-Germain, su tutti il mancato arrivo di Victor Osimhen, finito in prestito al Galatasaray. “È stata studiata come una delle possibilità ma abbiamo concluso che eravamo molto soddisfatti di Gonçalo Ramos, Kolo Muani e Marco Asensio. Offerte al Napoli? No, ma capisco di essere legato a Osimhen da quando l’ho portato a Lille dallo Charleroi e perché lo conosco da quando aveva 16 anni. Abbiamo un ottimo rapporto e ci rispettiamo moltissimo. È il mercato, parliamo tutti con tutti” .

Infine, Campos ha parlato anche di Lamine Yamal: “Se fossero arrivati tutti i giocatori che ci hanno accostato, avremmo cinque stelle per ruolo. Ma ne servono solo due… Ovviamente mi piace Lamine Yamal, ma anche Dembelé, Barcola, Kang In-Lee, Marco Asensio, Gonçalo Ramos… Giocatori fantastici e di enorme qualità, non dimentichiamolo. Da parte mia dire che Lamine Yamal non è un grande giocatore sarebbe un grosso errore. È un ottimo calciatore e sono molto felice di vederlo giocare a questo livello”.

Foto: Instagram Galatasaray