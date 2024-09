Campos (PSG): “Stiamo lavorando per rinnovare il contratto di Donnarumma”

Luís Campos, consigliere sportivo del Paris Saint-Germain, ha parlato di diversi temi, da Renato Sanches, centrocampista ceduto in prestito dai parigini al Benfica fino alla fine della stagione e che si è infortunato nell’allenamento martedì e ha annunciato l’inizio delle trattative per il rinnovo di Gigio Donnarumma.

Queste le sue parole a Sport TV: “Conosco Renato Sanches. Non dico che sono la persona che lo conosce meglio, ma sono una delle persone che può parlare di lui. È un ragazzo adorabile, una persona fantastica e un giocatore favoloso. Purtroppo è in un momento difficile, una fase in cui si verificano gli infortuni. Penso che tutti i club stiano cercando di aiutarlo affinché questi infortuni non si ripetano e arriverà quel momento. Renato è un grande giocatore, una grande persona e supererà questa fase con l’aiuto di tutte le persone che gli vogliono bene”.

Sul PSG: “Questa non è una nuova stagione, è la continuazione di quella precedente. Abbiamo fatto meno cambi rispetto agli altri anni, i giocatori si conoscono meglio, sanno già cosa vuole Luis Enrique. Saremo più forti in tutte le competizioni. È un enorme piacere lavorare con Luis Enrique ogni giorno al PSG. È un grandissimo allenatore”.

Poi Campos ha concluso con una notizia sull’inizio della trattativa per il rinnovo di Gigio Donnarumma: “Stiamo lavorando per rinnovare il contratto di Donarumma”.

Foto: twitter PSG