Campos: “Noi abbiamo fatto tutto per Ziyech, non è stata colpa nostra”

Il Direttore Sportivo Luis Campos del PSG ai microfoni di Téléfoot ha parlato per la prima volta del caso Ziyech. L’ala marocchina era a un passo dal vestire la maglia dei parigini, sarebbe arrivato in prestito dal Chelsea. Le parole del dirigente del club francese: “Ziyech? Noi abbiamo fatto tutto. Ma come in tutti i trasferimenti, abbiamo bisogno che tutte e tre le parti funzionino bene. In questo caso ha funzionato molto bene il PSG, ha funzionato bene con Ziyech e purtroppo non ha funzionato l’ultima parte”.

Foto: Instagram Ziyech