Cambiaso-Manchester City: rincorsa da maggio. Tutti i retroscena

Nessuno è incedibile, compreso Andrea Cambiaso. E in un video pubblicato subito dopo pranzo vi abbiamo spiegato per quale motivo il terzino della Juventus non sia più fuori mercato. Il Manchester City si era materializzato lo scorso 20 maggio (la famosa offerta dalla Premier…) con una proposta da 40 milioni più bonus, respinta al mittente dal diretto interessato, convinto di rinnovare, adeguare e di restare alla Juventus. Evidentemente le cose stanno cambiando o sono già cambiate, abbiamo spiegato come non sia una sorpresa, svelando alcuni dettagli. Tra Juventus e Manchester City fin qui non ci sono stati contatti, può darsi che ce ne siano. A noi non risulta una richiesta di 80 milioni, è possibile che si possa trovare una quadratura per 55 milioni più ricchi bonus. Ma attenzione, almeno fin qui la Juventus non vorrebbe procedere a gennaio, piuttosto impostare la trattativa ora (magari chiuderla) per giugno. Occhio, però, perché gli scenari possono cambiare se sul mercato bianconero in entrata dovessero sbloccarsi situazioni che comportano investimenti. Di sicuro il rapporto con Cambiaso è ai minimi sindacali.