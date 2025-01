Cambiaso: la Juve non ha fretta e vuole tanti soldi

Il discorso su Andrea Cambiaso è molto semplice e non dobbiamo fare troppi giri di parole. Il Manchester City lo vuole, dallo scorso maggio quando non c’erano margini e pensava che in prospettiva sarebbe bastato fare un’offerta di 40 milioni più bonus. Ieri vi abbiamo raccontato in un video subito dopo pranzo lo stato dell’arte: il Manchester City insisterà perché intende anticipare a gennaio il mercato estivo, come ha dimostrato con altre tre operazioni e con il mega rinnovo di Haaland. Cambiaso vorrebbe andarci? Sì. Il rapporto con la Juve è saldo come prima? No. Appurate queste due cose, il passaggio fondamentale (in attesa di un passaggio vero, e non tramite intermediari): servirà un’offerta minima di 60 milioni più tanti bonus. Forse non serve arrivare ad 80, in ogni caso le valutazioni verranno fatte in base alla necessità di trattenere eventualmente un calciatore che ha completamente aperto al City. Ma il discorso non cambia, possiamo sintetizzare: la Juve non ha fretta, domani Cambiaso gioca e serviranno tanti soldi.

Foto: Instagram Cambiaso