Camara è arrivato in Italia. Ora le visite con la Roma e la firma sul contratto. Il video

Roma, ecco Mady Camara. Il centrocampista è arrivato in questi minuti all’aeroporto di Fiumicino, accolto da qualche tifoso. Nelle prossime ore si sottoporrà alle consuete visite mediche, per poi firmare il nuovo contratto che lo legherà al club giallorosso. L’ormai ex Olympiakos dovrebbe poi essere presente allo stadio Olimpico per seguire da vicino la sfida di questa sera tra Roma e Monza. Camara arriva in giallorosso al termine di un’operazione in prestito a 1,2 milioni, con riscatto fissato a 12 milioni e una percentuale sulla futura rivendita.