Camara, nome che avanza per il centrocampo Roma

Mady Camara è il nome che avanza per il centrocampo della Roma, il sostituto di Wijnaldum. Un nome indicato con forza già stamattina da alcuni quotidiani, compreso il Corriere dello Sport, e che fino a ieri era stato accostato ad altri club italiani. Punto di forza dell’Olympiacos, classe 1997, può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Camara gioca nello stesso club di Manolas, vecchia conoscenza del club giallorosso. Di origine guineana, cresciuto nell’Ajaccio, è il classico centrocampista che sa inserirsi e che all’occorrenza sa fare gol, come dimostrato nell’ultima edizione dell’Europa League. In uscita dall’Olympiacos, con un contratto in scadenza nel 2024, Camara ha messo la Roma in cima alla lista e aspetta la fumata bianca.

Foto: Instagram Camara