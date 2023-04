Calvo: “Parlare ora di Frattesi non è corretto, ma è molto forte e pronto per una big”

Il Chief Football Officer della Juventus, Francesco Calvo, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima di sfidare il Sassuolo al Mapei Stadium. Alcune parole del dirigente bianconero: “Barbieri? Ovviamente è emozionato, ma i compagni lo aiutano a stare tranquillo. Per noi è l’esordio di Tommaso, sesto a esordire quest’anno dalla Next Gen e per noi è un motivo di grande orgoglio. Da quando abbiamo cominciato cinque anni fa hanno debuttato in 28 con oltre 90 presenze totali in prima squadra. Questo è il vero anno di consolidamento del progetto, formare giovani italiani come da DNA della Juventus è uno dei nostri obiettivi”.

Frattesi: “Parlare oggi di un giocatore del Sassuolo non è corretto, se non seguissimo tutti i giocatori italiani forti non faremmo bene il nostro lavoro. Lui è un ragazzo molto forte, pronto come ha detto Carnevali per giocare in una squadra top di Serie A o comunque ai massimi livelli”.

Parole che confermano l’apprezzamento dei bianconeri per il classe ’99, un nome nella lista della Juve in vista della prossima sessione di calciomercato.

Foto: Instagram Frattesi