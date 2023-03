Calhanoglu: “Mi sento sottovalutato, mi vedo tra i primi 5 d’Europa nel mio ruolo”

Rendimento importante per Hakan Calhanoglu all’Inter, il centrocampista turco nel ruolo di regista è esploso e sta vivendo una nuova giovinezza. L’infortunio di Brozovic ha spinto Simone Inzaghi a dover ridisegnare la zona nevralgica del campo, con l’ex Milan che ha ereditato il ruolo di vertice basso nel 3-5-2. Alcune parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport sul suo ruolo e rendimento: “Ovunque giocherò darò sempre il massimo. Con Inzaghi mi sono completato in questa posizione, dal punto di vista difensivo. Mi esaltano anche i duelli fisici. Tornato Brozovic? La concorrenza esiste ed è un bene per tutti, poi sceglie il tecnico. Io devo farmi trovare pronto. Mi sento sottovalutato. Non sono lontano dai grandi centrocampisti europei. Ho tutto per avvicinarmi a loro: per come sono cresciuto mi vedo tra i primi 5 d’Europa nel mio ruolo, lo dico con umiltà ma con consapevolezza. A volte, alcuni giocatori, che giocano per esempio in Premier in questo momento, possono avere più visibilità…”.

Foto: Twitter ufficiale Inter