Calhanoglu: “Orgoglioso del rinnovo. Il terremoto mi ha cambiato. Voglio sfidare il Milan in Champions”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ex Milan ha trattato diversi argomenti: dal rinnovo con i nerazzurri, al terremoto in Turchia e la Champions League. Alcune parole: “Sono migliorato, sono anche una persona più matura dice di sé, anche fuori dal terreno di gioco. Mi sento sul pezzo. All’Inter c’è un’aria speciale, mi sono sentito subito benvoluto. E mi ha dato fiducia la positività dei tifosi, mi fanno sentire anche libero di sbagliare perché mi sostengono. Un altro salto mentale l’ho fatto dopo il terremoto in Turchia. Un dolore enorme, sono scosso”.

Rinnovo: “Il mio rinnovo? Sono orgoglioso che l’Inter voglia rinnovare e la mia intenzione è rimanere a Milano, anche oltre il calcio”.

Champions League: “Ad Oporto sarà una una battaglia, in uno stadio che conosco bene. Con la Turchia lì abbiamo perso il playoff Mondiale col Portogallo: sul 2-1 abbiamo sbagliato il rigore del pareggio… Ma io credo davvero in questa squadra e in questa Champions: sogno di vincerla, magari quest’anno. So che è difficile, ma se passiamo poi può succedere di tutto… Per farcela a Oporto dobbiamo ripetere la prestazione fatta al Camp Nou. Le piacerebbe un derby nei quarti? Molto, sarebbe storia!”.

