Calhanoglu, l’assist-man per eccellenza alla corte di Simone Inzaghi

Hakan Calhanoglu, salvo sorprese, sarà presto un giocatore dell’Inter come abbiamo raccontato pochi minuti fa. Il turco è stato eliminato dagli Europei e può concentrarsi sulla sua situazione. Il club nerazzurro lo ha scelto per sostituire lo sfortunato Eriksen. Senza il danese a Simone Inzaghi manca un giocatore bravo nei calci piazzati, in grado di fare regia sia a centrocampo che sulla trequarti. In questa stagione al Milan ha realizzato pochi gol, ma come assist la situazione è nettamente migliore con la doppia cifra raggiunta, roba non da poco. Simone Inzaghi potrà usare il turco come ha usato Luis Alberto negli ultimi anni, una mezzala che può dettare il passaggio decisivo per le punte e tentare spesso il tiro dalla distanza. L’Inter ha approfittato della situazione contrattuale di Calhanoglu prendendolo a 0 e comunque ha trovato un profilo adatto per rimpiazzare Christian Eriksen che in questo momento sta pensando a ben altre cose.

Foto: Twitter Milan