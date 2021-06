L’indiscrezione: Calhanoglu all’Inter, strada spianata! Gli aggiornamenti su Hakimi

Hakan Calhanoglu all’Inter: la strada è tracciata. E’ soltanto questione di poche ore, i contatti tra l’agente e il club nerazzurro sono andati avanti e nelle prossime ore si entrerà nelle pieghe del contratto in modo da poter programmare subito le visite. Calhanoglu ha detto completamente sì all’Inter, il club lo ha messo in pole rispetto agli altri candidati rispetto alla sostituzione di Eriksen. E’ pronto un contratto di almeno 4 anni da circa 4,5 milioni a stagione più uno bonus. Ma sono dettagli che verranno approfonditi più avanti, a strettissimo giro e senza perdere troppo tempo. Calhanoglu può essere considerato, in pectore, un nuovo rinforzo di Simone Inzaghi, aspettando solo per prudenza i passaggi degli aspetti formali. Aggiornamento su Hakimi: il Paris Saint-Germain resta in pole, come specificato ieri sera. Leonardo è pronto a toccare (e forse superare) il tetto dei 70 milioni. L’Inter si accontenta di quella cifra, magari chiederà qualche bonus, il terzino marocchino ha messo Parigi come priorità. Il Chelsea non è fuori, ma deve rilanciare: soltanto così potrebbe scavalcare la concorrenza.

Foto: Twitter Milan