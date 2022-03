In Spagna confermano: Kessie a un passo dalla firma con il Barcellona

L’aveva raccontato Sportitalia già a fine gennaio, parlando di un accordo verbale tra Franck Kessie e il Barcellona per il trasferimento in Catalogna del centrocampista ivoriano. La notizia è stata rilanciata nelle ultime ore dal Mundo Deportivo, che riporta come il calciatore del Milan abbia ormai preso la sua decisione e sia ad un passo dal firmare il contratto che lo legherà alla società Blaugrana a partire dal prossimo luglio, nonostante la presenza di offerte anche economicamente più importanti.

Il centrocampista rossonero non sarà l’unico calciatore a firmare il suo contratto con i Blaugrana: tutto fatto anche per il passaggio in Spagna del danese Andreas Christensen, in scadenza con il Chelsea.

Foto: Twitter Milan