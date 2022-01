Frank Kessie si avvicina al Barcellona. Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari per Sportitalia, l’entourage del centrocampista ivoriano avrebbe trovato un accordo verbale con i blaugrana per un trasferimento a luglio quando il giocatore potrà liberarsi a zero dal Milan. Non c’è ancora nulla di scritto, ma si punta ad arrivare presto ad una definizione.

FOTO: Sito Milan