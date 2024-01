Cairo, stop alla fiera delle illusioni-invenzioni: “Non vendo Buongiorno”

Tanto traffico soltanto per accumulare clic. Alessandro Buongiorno e il Milan: lo scrive uno, si accodano in venti, non immaginando (eppure dovrebbero) che si va a sbattere sulla fiera delle illusioni (o delle invenzioni) e sui poveri utenti che leggono prima di svegliarsi tutti sudati. Urbano Cairo ci ha rimesso la faccia e ha confermato a Tuttosport quanto aveva dichiarato circa una settimana fa in una trasmissione radiofonica della Rai. Così Cairo: “Lo ribadisco, non vendo Buongiorno! Ale rimane al Toro, com’è anche nei suoi desideri”. Il quotidiano torinese ha anche riportato una dichiarazione del difensore centrale al suo agente: “Felice di restare”. A gennaio funziona così, in estate sarà un’altra musica e magari ci saranno -Milan a parte – i club all’estero (Bayern in testa) che hanno apprezzato Buongiorno. Per il momento stop alla fiera delle illusioni (o delle invenzioni), il capitano del Torino potrà andare a pranzo tranquillo senza che nessuno speculi su uno spaghetto al pomodoro oppure su un filetto al sangue. Stop.

Foto: sito Torino