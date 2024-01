“Buongiorno non lo vendo”. Le ultime parole di Cairo e l’attesa del Milan

Alessandro Buongiorno è stato accostato al Milan almeno due settimane fa. E Urbano Cairo, numero uno del Torino, ha spiegato quasi una settimana fa fa che il suo difensore a gennaio non si muove e che non ci saranno novità. “A gennaio non lo vendo, lui vuole restare, se ne riparla a giugno”. Parole secche, inequivocabili. Stiamo parlando del capitano, non di un calciatore qualsiasi. E quando un presidente parla così, evidentemente la scelta è fatta. Ma siccome le ambizioni sono legittime e le voci sul Milan vanno avanti da due settimane, ora sarebbe il caso di battere un colpo definitivo, confermando le chiare dichiarazioni di pochi giorni fa. Oppure spiegando, com’è giusto che sia, la situazione: non a noi, il calciomercato è fatto di tante storie che cambiano, ma soprattutto ai tifosi del Torino…E Cairo su Buongiorno è stato chiarissimo.

Foto: sito Torino