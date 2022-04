Cairo: “Belotti potrebbe aver già firmato con qualcuno. Bremer? Grande interesse, anche all’estero”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni all’uscita dall’Assemblea di Lega Serie A svoltasi nel pomeriggio. Il numero uno granata ha parlato di mercato: “Su Bremer c’è molto interesse, anche all’estero. Il nostro pensiero è adesso quello di finire bene il campionato, mancano sette partite che non sono poche. Belotti va a scadenza, potrebbe aver già firmato con qualcuno”. Come raccontato già tre mesi fa, su Bremer è fortissima l’Inter, che è in pole rispetto alla concorrenza.

FOTO: Sito Torino