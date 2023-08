Cagliari, visite mediche per Petagna

Lo avevamo anticipato già ieri, in questo momento il calciatore Andrea Petagna si trova a Villa Stuart dove si sta sottoponendo alle visite mediche di rito, prima di firmare con il Cagliari. L’attaccante ha trascorso l’ultima stagione tra le fila del Monza, vivendo una stagione non particolarmente prolifica, per lui 4 gol in 31 partite giocate. Inizia quest’avventura con la maglia del Cagliari con l’augurio di ritrovare il feeling con il gol avuto nelle stagioni giocate con la Spal.

Foto: Instagram Petagna