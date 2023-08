Andrea Petagna sarà il nuovo attaccante del Cagliari. Gli accordi con il Monza erano stati impostati ieri sera, come già anticipato, e sono stati perfezionati in questi minuti. Prestito con diritto per il Cagliari, in caso di riscatto Petagna allungherebbe di un altro anno il suo attuale contratto in scadenza nel 2026. Petagna potrebbe essere già domattina in Sardegna, subito a disposizione di Claudio Ranieri.

Foto: Instagram Petagna