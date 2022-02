Cragno: “Per la salvezza serve vincere partite difficili. Contento per la prestazione”

Il Cagliari ha ottenuto un successo importante vincendo l’anticipo domenicale della ventisettesima giornata di Serie A in casa del Torino. Fra i grandi protagonisti dell’incontro Alessio Cragno, che intervistato da DAZN ha raccontato le sue sensazioni dopo l’incontro: “Stiamo raccogliendo ciò che serve per uscire da questa situazione nella quale ci eravamo messi da soli. Se finisci il girone d’andata con 10 punti, per salvarti devi fare qualcosa di straordinario prendendo in partite difficili in cui sulla carta sei sfavorito”.

Sulle parate: “Non hai tempo per decidere cosa fare, sono contento che siano servite per portare a casa i tre punti, uscire da qui vincendo è una bella sensazione, soprattutto se anche la prestazione personale è positiva. Io devo pensare a fare bene in campo, quello che è importante è il Cagliari”.

Foto: Twitter Cagliari