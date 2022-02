Bellanova-Deiola: gran colpo Cagliari, 2-1 in casa Toro

Scatto salvezza del Cagliari, che infila il quinto risultato utile consecutivo trovando un successo esterno che nell’ottica di una lotta serrata come quella per la permanenza in Serie A potrebbe rivelarsi vitale. La formazione di Walter Mazzarri è infatti passata per 1-2 in casa del Torino nell’anticipo domenicale della ventisettesima giornata di campionato, dando continuità al buon periodo recente.

Dopo un avvio di gara combattuto, con occasioni da ambo le parti, è stato un Davide Bellanova sempre più in crescita a sbloccare l’incontro, cogliendo un assist di Alberto Grassi e firmando la rete del vantaggio. La partita è proseguita con occasioni per entrambe le squadre, con gli uomini di Ivan Juric che hanno sfiorato più volte un pari ottenuto poi al minuto numero cinquantaquattro da un Andrea Belotti al secondo gol consecutivo.

L’equilibrio, però, è durato appena dieci minuti: al sessantaduesimo, infatti, Alessandro Deiola ha portato nuovamente in vantaggio gli uomini di Mazzarri, firmando il definitivo 1-2. Un successo pesantissimo per i rossoblu, che provano ad allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Foto: Twitter Cagliari