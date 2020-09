Cagliari, Riccardo Sottil è sbarcato in Sardegna

Come già vi avevamo anticipato a fine agosto, Riccardo Sottil è pronto a cominciare la sua nuova avventura al Cagliari. Intorno alle 11:00 di questa mattina, l’esterno in arrivo dalla Fiorentina, è atterrato in Sardegna all’aeroporto di Elmas e nelle prossime ore si aggregherà al gruppo di mister Eusebio Di Francesco.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina