Esclusiva: Sottil al Cagliari, via libera della Fiorentina

Riccardo Sottil sarà un nuovo rinforzo del Cagliari, il secondo acquisto dopo l’arrivo del centrocampista Marin che è già sbarcato a Roma per le visite. Nella tarda mattinata è arrivato il via libera della Fiorentina per l’esterno offensivo classe 1999. Di Francesco si prepara ad accoglierlo.

Foto: Twitter Fiorentina