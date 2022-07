Cagliari, Muzzi su Joao Pedro: “È motivato. Troveremo la soluzione congeniale per tutti”

Come vi abbiamo raccontato pochi minuti fa, il Galatasaray è arrivato in Italia per Joao Pedro. Giorno in cui c’è stato anche la conferenza stampa di presentazione del nuovo Club manager sardo, Carlo Muzzi, che durante il suo intervento ha parlato anche del futuro del centravanti della Nazionale azzurra: “Joao Pedro? Di mercato non voglio parlare, di questo se ne occupa Stefano, di sicuro sappiamo che lui è un giocatore importante per noi, ma vediamo come va il mercato, trovando una soluzione congeniale a tutti: per il momento lo vedo molto motivato, è partito a mille. Però, ripeto, di mercato non mi occupo io, e non vorrei parlare neppure dei singoli”.

Foto: Cagliaricalcio.com