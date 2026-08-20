Cacciamani-Njie: il borsino attuale In casa Torino

20/08/2026 | 23:55:59

La domanda è: Cairo riuscirà a trattenere sia Cacciamani che Njie fino alla conclusione del mercato? Bella domanda. Anche perché, particolare da non sottovalutare, il Torino è uno di quei club in cui il presidente e l’intermediario hanno un peso politico fondamentale, superiore a quello del direttore sportivo. È una semplice constatazione suffragata dai fatti. Per Cacciamani la Roma aveva riacceso la pista lo scorso 3 agosto, ma negli ultimi giorni ha un po’ mollato la prese, non si sente pronta per un rilancio oppure probabilmente ritiene che l’esterno non valga più di 12-15 milioni. Quanto a Njie la partita resta aperta: il Crystal Palace, come anticipato, si è mosso per primo; il Salisburgo ha rilanciato ma senza chiudere almeno fino qui. Volatona, senza escludere altre sorprese: cosa farà Cairo?

Foto: sito Torino